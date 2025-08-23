'ರಾಗಿಣಿ MMS 3' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಮನ್ನಾ!
ತಮನ್ನಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ರಾಗಿಣಿ MMS ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : Instagram/Tamannaah
ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮನ್ನಾ
ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆಯಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ತಮನ್ನಾ. ಈಗ ವೈವಿಧ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓದೆಲ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
25
Image Credit : Youtube/T Series
ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮನ್ನಾ. ಜೀಕರ್ದಾ, ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ.
35
Image Credit : Youtube/T Series
ಬರಲಿದೆ ರಾಗಿಣಿ MMS 3
ರಾಗಿಣಿ MMS ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ರಾಗಿಣಿ MMS 3 ಗಾಗಿ ತಮನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
45
Image Credit : Instagram/Tamannaah
ರಾಗಿಣಿ MMS 3ರಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ?
ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್, ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ರಾಗಿಣಿ MMS 3 ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳು ತಮನ್ನಾಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ತಮನ್ನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
55
Image Credit : Instagram/Tamannaah
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ಗಿಂತ ತಮನ್ನಾ ಗ್ಲಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಗಿಣಿ MMS 2ರ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಹಾಡು, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಮನ್ನಾ ನಟಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
Related Stories