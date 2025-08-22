ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದಾದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವು ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಲಿವುಡ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟಾಲಿವುಡ್, ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಲಿವುಡ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಮಾಲಿವುಡ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ, ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.
'ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಮರುರೂಪಿಸುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಹಯೋಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ 'ಜವಾನ್' ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ '2.0' ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದಾದ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಜೊತೆ ಹೃತಿಕ್, ಮೈತ್ರಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್:
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ. 'ಕಾಂತಾರ', 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್' ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಹೃತಿಕ್, ಹೊಂಬಾಳೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 'ಪುಷ್ಪ' ಸರಣಿಯಂತಹ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 'ಜವಾನ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಶಾರುಖ್, ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (LCU) ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ತಮಿಳಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಇತರೆ ತಾರೆಯರು:
ಕೇವಲ ಖಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'OG' ಮತ್ತು ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಅವರ 'G2' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಜವಾನ್' ನಂತರ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು:
ಈಗಿನ ಸಹಯೋಗ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಸೂರ್ಯ ಅವರ 'ಕಂಗುವಾ' ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2' ಮತ್ತು 'ಲಿಯೋ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಡಕ್ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ?
ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು 'RRR', 'ಕೆಜಿಎಫ್', 'ಪುಷ್ಪ' ದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳಾದ ದೀಪಿಕಾ-ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಥವಾ ಆಮೀರ್-ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಹಯೋಗದ ಹೊಸ ಪರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.