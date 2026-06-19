Chiranjeevi ಜೊತೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿ, ನಂತರ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ನಟರು ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 158 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ವರ್ಮಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ತನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ರೇಂಜ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ತನ್ನಿಂದಾಗದು ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1996ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಊರ್ಮಿಳಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಮಣಿಶರ್ಮಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ದೌಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ವರ್ಮಾ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ಹೀಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು.
ಬಾಬಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸದ್ಯ ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂಶಗಳೂ ಇರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.