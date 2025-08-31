ಚಿರಂಜೀವಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯನಟ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ಮರಣದಿಂದ ಮೆಗಾ, ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಃಖತಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸಾಯಿ ತೇಜ್, ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್, ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದರು. ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು.
ಮೆಗಾ-ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಗಬಾಬು ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪವನ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪವನ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ನೇತ್ರದಾನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯ ನೇತ್ರದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನ, ನೇತ್ರದಾನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತ್ರದಾನವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ
`ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2, 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ತೀರಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅರವಿಂದ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನಕರತ್ನಮ್ಮ ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎಲ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದೆವು` ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.