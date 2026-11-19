Aryan Khan: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಟೈಮ್' ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'TIME100 Next India'ದ ಮೊದಲ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲೇ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಪಾಯಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಥೆಜಾ ರಿಯೋ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ 'ಟೈಮ್' (TIME) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾದ 'TIME100 Next India'ದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕವರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕವರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪಾಯಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕ ಥೆಜಾ ರಿಯೋ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಇವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂವರು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್
ನಟನೆಯ ಬದಲು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿರುವ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಯುವಜನತೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಮೇನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಯನ್ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಏಳು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ದ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' (The Bads of Bollywood) ಮೂಲಕ ಆರ್ಯನ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಪವರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸೈಡರ್-ಔಟ್ಸೈಡರ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿಡಂಬನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸರಣಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪಾಯಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಥೆಜಾ ರಿಯೋ
ಕವರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಯಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ (ಸಮಾಂತರ) ಸಿನಿಮಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫಿಕ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಲ್ ವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಟ್' (All We Imagine as Light) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 77ನೇ ಕಾನ್ (Cannes) ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟದ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಥೆಜಾ ರಿಯೋ ಅವರ ಪಯಣವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಥೆಜಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಂಗ್' (Angh) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಜ್' ಗೆದ್ದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು TIME100 Next India? ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ?
'TIME100 Next India' ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'TIME100 Next' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ (Reliance) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನರಂಜನೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ಯುವ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕರನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.