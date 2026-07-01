ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಮೇ 28 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಹವಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ ಧಮಾಕಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ...

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ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ ಪಿರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ವಾಯ್ಸ್‌ಮೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಸಾಬೆಲ್', ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ರಾ ಮತ್ತು ಅನ್‌ದೇಖಾ', ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಮಾ-ಬೆಹೆನ್', ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್', ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಕಾರಾ', ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ '29' ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್' ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.

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'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು

'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' 2026ರ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಕೆ ರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಜಿಎಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ಅಭಿರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್, ಜಾನ್ ಕೊಕ್ಕೆನ್, ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅರ್ಜುನ್ ಚಿದಂಬರಂ, ದಿಲೀಪನ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ್ (ಅರ್ಜುನ್) ಒಬ್ಬ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವರು ಮಗಳು ನೀಲಾಗೆ (ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್) ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 18 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ 70 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರವು 192 ಪ್ರತಿಶತ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ 1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನ 1.8 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು 3.85 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಇದರ ಗಳಿಕೆ 5.15 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, 5ನೇ ದಿನ 3 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಆರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2.9 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2.5 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ 60.67 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 52.82 ಕೋಟಿ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ 75.07 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.