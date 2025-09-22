"ನಾನು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ"
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ (Anupama Parameswaran), 'ಪ್ರೇಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 2015 ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಅವರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧು ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ನಟನೆಯ 'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಬ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ:
OTTPlay ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಪಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು "ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು" ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹೌದು, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಆದರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಈಗ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ:
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರು 'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಮರುಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು 'ಹಾಟ್ ಗರ್ಲ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು 'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಂದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ:
'ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್' ನಂತರವೂ ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, 'ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ – ಜಾನಕಿ ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ' ಎಂಬ ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪರಧಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ, ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕಿಶ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿನ ಧೈರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕಿಶ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.