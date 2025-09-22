ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 1970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ (Smita Patil) ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಛಾಪು ಅಳಿಸಲಾಗದ್ದು. ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ:
ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿ:
ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿರದೆ, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಭೂಮಿಕಾ', 'ಮಂಥನ್' ಮತ್ತು 'ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲಾ' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟಿ:
ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ನಟನಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದಲೇ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃತಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೈಜವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಟನೆ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿ:
ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಹಿಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಲತಃ ಅವರು ಫೋಟೊಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು.
ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ:
ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ 31 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ತಮ್ಮ ಮಗ, ನಟ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಬ್ಬರ್ ಅವರ ಜನನದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಇದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಮುಳುಗಿತ್ತು.
ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿವೆ. ನಟಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ!