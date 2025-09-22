- Home
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸರಣಿ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್'ನಲ್ಲಿನ 'ಗಫೂರ್' ಎಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಭಾವನೆ
ಹಿಂದೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಟಿಯರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರೇ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 3 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಹವಾ
3 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ. ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ 'ಗಫೂರ್' ಎಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರೂ. 6 ಕೋಟಿ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ!
'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್'ನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ತಮನ್ನಾ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಸಂಭಾವನೆ
ತಮನ್ನಾ 'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಮತ್ತು 'ರೈಡ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ 3 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.