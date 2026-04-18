ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತೇಜಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಮನೆಮದ್ದು' ಹಾಗೂ ಅವರ ಸರಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಮಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಮನ
ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈನ 'ಜಲ್ಸಾ' ನಿವಾಸದಿಂದ ಬರೆದ DAY 6634 ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುವಷ್ಟು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸರಿಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು "ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು" ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ದಿವಂಗತ ತಾಯಿ ತೇಜಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಮನೆಮದ್ದು' ಉಪಚಾರವನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದುಪಟ್ಟಾದ ತುದಿಯನ್ನು ಉಸಿರಿನಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಆರೈಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಹೋಗುತ್ತೆ ಮಗು (all shall be well Beta)" ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ತಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಚ್ಚನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, ತಮ್ಮ 'ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬ'ದ (Ef) ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಕೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಬರೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ 83 ವರ್ಷದ ಅಮಿತಾಭ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ದೇಹವನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಡಿ, ಆಗ ಚಲನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ'ಯ 17ನೇ ಸೀಸನ್ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.