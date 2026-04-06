83 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, 'ಸೋಮಾರಿತನದ' ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ 'ತಳಮಳ' ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, 'ಒಂಥರಾ ಆತಂಕ' ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ 'ಸುಮ್ನೆ' ಕೂರುವ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತನಗೆ ಒಂಥರಾ 'ತಳಮಳ' ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

83 ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ರೂಟಿನ್‌ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನೋ 'ಸರಿ ಇಲ್ಲ' ಮತ್ತು 'ಒಂಥರಾ ಆತಂಕ' ಕಾಡುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ 'ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ' ಕಳೆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇರಲ್ಲ... ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಂಥರಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ.

ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಗಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರಂತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು?
Vijaya Shanti Birthday: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಆ ಯೋಗ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ

ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ'ಯ 17ನೇ ಸೀಸನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.