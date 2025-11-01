ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಕರಗಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ತು.. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರಂತೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಟೋರಿ
ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಘಟನೆಯ ಸ್ಟೋರಿ.. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅವರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೇಡ್ವಾಲ್! ಅವರು ಕೇವಲ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಕರಗಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ವಾಲ್, ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬಿ ಹೋಲಿಕೆದಾರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ...
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹೋಲಿಕೆದಾರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪೇಡ್ವಾಲ್, ದಂತಕಥೆಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೇಡ್ವಾಲ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನೆನಪು...
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೇಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯವಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ, "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನನ್ನ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು. ಇಂದು ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರೇರಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜನರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು
ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಭಗವಾನ್ ಸಬ್ ಜಗಹ ನಹಿ ಪಹುಂಚ್ ಸಕ್ತೆ, ಆಪ್ ತೋ ಪಹುಂಚ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈಂ. ಯೆ ಅಚ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಉನೋನೆ" (ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ಗುಣ. ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತಹವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಪೇಡ್ವಾಲ್ಗೆ ದೇವರ ನಾಮ ಜಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಪೇಡ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೇಡ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇತರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.