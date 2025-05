ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ಮತ್ತು ಅದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಫಿರ್ ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ರಾಜು (ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್), ಶ್ಯಾಮ್ (ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಬಾಬುರಾವ್ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಆಪ್ಟೆ (ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್) – ಈ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಗುವಿನ ಅಲೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿವೆ.

ಇದೀಗ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ 3' ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೂ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೂಲ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು, "ನಮಗೆ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? (Why is Paresh Rawal doing this to us?)" ಎಂದು ದುಃಖದಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ'ಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಜೀವಂತಿಕೆ, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾನರಿಸಂಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರು 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ 3' ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 'ಅದೇ ಹಳಸಿದ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು' (ghisa-pita humor) ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ವಿಗ್ ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಳವಳಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ'ಯ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ('ಫಿರ್ ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ಮತ್ತು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ 3') ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ 3' ಚಿತ್ರವು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ 3' ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರು ರಾಜು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮನವೊಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಮೂವರೂ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ 3' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೋಮೋ ಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ಸರಣಿಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದ್ದು, ರಾಜು, ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಬುರಾವ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪಜೀತಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಮೂವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.