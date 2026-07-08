ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೀಚ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಫ್ ಅವರ ಹಾಟ್ ಲುಕ್‌ಗೆ 'ಹಾಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 'ರೇಸ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿವೆ.

ಮುಂಬೈ (ಜು.8): ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾದ ಬೀಚ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅವರ ‘ಹಾಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್’ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್! ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುರೋಪ್‌ನ ಬೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರೀನಾ, ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಹಾಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಮ್‌ ಶಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಧರಿಸಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸದೃಢ, ಟೋನ್ಡ್‌ ಬಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮನಸೋತ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗೆ "ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ. #HotHusband" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ರೇಸ್ 2’ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು; ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್:

ಕರೀನಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, "ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಇವರೇ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸೈಫ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಫ್ ಅವರ ಈ ಬೀಚ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರೇಸ್ 2’ (Race 2) ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೀಚ್ ಸೀನ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಪತಿಯನ್ನು ಸದಾ ‘ಹಾಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕರೀನಾ

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಪತಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸೈಫ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರೀನಾ, ಅದಕ್ಕೂ ‘ಹಾಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್’ ಎಂದೇ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೂಸ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈಡ್-ಲೆಗ್ ಡೆನಿಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಬಿಳಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್, ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀನಾ "ಅಚ್ಚಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಟ್ ಯಾಕೆ?" ಎಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಚ್ ರಜಾದಿನದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇಬೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ "Beach Gstaad" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀನಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ಇವರು ಇನ್ನೂ ರಜಾದಿನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ರಜಾದಿನದ ತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?! #My Hot Husband #My Saifu" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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