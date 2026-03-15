ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಂಗ್' ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ ರೇಸರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಜಿತ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್' (AKR) ತಂಡದ ಮೂಲಕ ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ 2027ರ ಜನವರಿ 17ರವರೆಗಿನ ಹೊಸ ರೇಸಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಸತತವಾಗಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ, 'ಅಜಿತ್ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ ರೇಸ್ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಅಜಿತ್ರ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಜಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಎಕೆ64' ಅನ್ನು ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಅನಿರುಧ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.