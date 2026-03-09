ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಲೆಸ್, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಲೆಸ್, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ, 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಅದೊಂದು 'ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಿಸ್ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್' ಆಗಿತ್ತು. ನಾನಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಟಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಗಾಯವಾಗಿ, ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯೆಲ್ಲಾ ಊದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು 'ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಾ?' ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ತಪ್ಪಂತೂ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರಾ? ಅಂದು ನನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ಗಲಾಟ ಗುಸ್ತಿ 2' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಆಶಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಜು ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಜಫರ್ ಸನಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.