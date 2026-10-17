ತೆಲುಗು ನಿರೂಪಕಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೆಲೆ ₹399 ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 8,449 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಭೀಮಿನೇನಿ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಚುರುಕು ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 8’ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹399 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹33 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರಬಹುದಾ?
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 8,449 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹399 ಪಾವತಿಸಿದರೆ, 8,449 ಮಂದಿ ಪಾವತಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶುಲ್ಕ: ₹399
ವರದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 8,449
ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ₹33,71,151
ಅಂದರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹33.71 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಮಿಷನ್, ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡಿತಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ನಿರೂಪಕಿಯಿಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತಾರೆವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಜರ್ನಿ
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಹಲವು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುದಿಗಾಳಿ ಸುಧೀರ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ‘ಪೋರಾ ಪೋವೇ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 8’ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾದರು.
ಇದೀಗ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.