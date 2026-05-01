ನಟಿ ಟಬು, 28 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕಿಂಗ್100' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ನಟಿ ಟಬು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸ್ತಿರೋ 'ಕಿಂಗ್100' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋದಾಗಿ ಸೆಟ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟಬು, ಈಗ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದಿರೋದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಟಬು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ, "ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಕ್ತಾಯ #king100 #telugutravails" ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಿಂಗ್100': 28 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ-ಟಬು ಜೋಡಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಟಬು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೆ 1998ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಆವಿಡ ಮಾ ಆವಿಡೆ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಎ ಕಾರ್ತಿಕ್ 'ಕಿಂಗ್100' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.
ಟಬು ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಇನ್ನು ಟಬು ಅವರ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ'ದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಟಬು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪುರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್' ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ "ಪ್ರಮುಖ ಟಾಕಿ ದೃಶ್ಯಗಳ" ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಸೆಟ್ನ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.