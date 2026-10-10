ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಈಗಿನ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ತಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಾರುಹಾಸನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪತಿ ಮಣಿರತ್ನಂ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಎಂದು ಹೊಗಳಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಮಣಿರತ್ನಂ ಜೀನಿಯಸ್!
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಾರುಹಾಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಅವರಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಜೀನಿಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಹಾಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂದಿಗೂ ಯಂಗ್!
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಯುವಜನತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಘನತೆಯುಳ್ಳ ಜೀನಿಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಿನ ಯಂಗ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್!
ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಣಜ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈಗಿನ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿರುವ ನಟನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಸದಾ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಂದದ ಗೊಂಬೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ರೇವತಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಎಂದರೆ, ಶೋಭನಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಎದುರಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಪು ಅವರ ಕಲೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ನಟಿಸಿದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಿಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿರುವ ಅವರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವನ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವ, ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಈಗಿನ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.