ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ..
ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಟೀಕಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ನಡೆದ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಗ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಗರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಗರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಪಡದೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೀರಾ ಕಿವಿಮಾತು
ಬೇರೆಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬಾರದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮೀರಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ 7 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ 11 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇಗ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯಾಲಿಡೇಶನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ.
"ನನ್ನ 7 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮತ್ತು 11 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ 'ವಾವ್' ಅಂದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜನ 'ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ? ಹೀಗೇಕೆ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು."
"ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೊಗಳುವ ಜನ, ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಟೀಕಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ನಿಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ'
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಮೀರಾ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. "ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಏನೇ ಅಂದರೂ, ನಾನು ಸೂಪರ್ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು" ಎನ್ನುವ ಅವರು, ಇಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
"ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ, 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೂ, ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಮಾತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.