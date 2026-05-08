ತಮ್ಮ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈಗ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಆರ್ಯಾ ಬಡಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಯಾ ಬಡಾಯಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ. 'ಬಡಾಯಿ ಬಂಗ್ಲಾ' ಅನ್ನೋ ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಆರ್ಯಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ 'ಕಾಂಚೀವರಂ' ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಆರ್ಯಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆರ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರ್ಯಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈಗ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟಿ ನಮಿತಾ ಪ್ರಮೋದ್ 'ನಮ್ಮ ದೇಸಿ' ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಸೀರೆಗಳು' ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್... ಆದ್ರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ! ನನ್ನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ 'ಕಾಂಚೀವರಂ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಡಿತ್ತೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಆರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಅಂದು ಆ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ನನಗಂತೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ನೋವು ಈಗ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು... ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ನೋವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದು ಆರ್ಯಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.