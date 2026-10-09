ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೇಮದ ನೆನಪೊಂದು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ‘ಐ ಲವ್ ಯು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ‘ಸರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಅರುಂಧತಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಜಮ್ಮನಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಅಭಿನಯ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ‘ವೇದಂ’, ‘ರುದ್ರಮದೇವಿ’, ‘ಬಾಹುಬಲಿ’, ‘ಭಾಗಮತಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದ ಸ್ವೀಟಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ!
ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ‘ಐ ಲವ್ ಯು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದಾಗಲಿ, ‘ಐ ಲವ್ ಯು’ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನಾಗಲಿ ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಹುಡುಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ಅರ್ಥವಾಗದೆ, ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ‘ಸರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ! ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗಲೂ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದ ಸರಳತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಘಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ
ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಖ್ಯಾತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ತಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಪಯಣ
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನುಷ್ಕಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೂಪರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.
‘ಆರುಂಧತಿ’, ‘ಬಾಹುಬಲಿ’, ‘ರುದ್ರಮದೇವಿ’ ಮತ್ತು ‘ಭಾಗಮತಿ’ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಇನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅನುಷ್ಕಾ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮದ ನೆನಪಿನ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.