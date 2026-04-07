ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಜೇಜಮ್ಮ' ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು. 'ಅರುಂಧತಿ', 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಸೂರ್ಯ, ರವಿತೇಜರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರ ಖದರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ಯುವ ನಟ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ನೋವಿನಿಂದ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಡಕಾಯಿಟ್' ಎಂಬ ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳ 10ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ 'ಸ್ವೀಟಿ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿಯೇ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖೈದಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಬಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಗುಲಿತೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ," ಎಂದರು. ಒಂದು ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒದೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನಾನು ಮೆತ್ತಗೆ ಒದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅದು ಸಾಲದು ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಳಿ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬಂತು ಎಂದು ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರವೇ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು," ಎಂದು ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಲ್ಲಾಳದೇವನ ಮಗನಾದ 'ಭದ್ರ' ಎಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸರಣಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.