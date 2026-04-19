ನಟಿ ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಾನು ಹಣ ಪಡೆದು ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನನ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳ ಚಂದಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಕೆಲವರು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7645 ಮಂದಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಲ ಅವರಂತಹ ಯುವ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಾನು ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನನ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ
ಚಂದಾದಾರರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ತಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಚಂದಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಟೆಂಟ್, ಯೋಗದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅನನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್', 'ಶಾಕುಂತಲಂ' ಮತ್ತು 'ಪೊಟ್ಟೇಲು' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನನ್ಯಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ಅನನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.