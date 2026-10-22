ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾಯಿ ಆಯೇಷಾ ಶ್ರಾಫ್ ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2026ರಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ತಾಯಿ ಆಯೇಷಾ ಶ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಯೇಷಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೇಷಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2026ರಂದು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು.
ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ಭರವಸೆ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೇಷಾ ಶ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೃಷ್ಣಾ ಶ್ರಾಫ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು, "ಟೈಗರ್ ಜಿ ಕೈಸೇ ಹೈ?" (ಟೈಗರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?) ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯೇಷಾ ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಟೈಗರ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಯೇಷಾ ಶ್ರಾಫ್ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2026ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷದ ಈ ವ್ಲಾಗರ್ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿತ್ತು. ಕೆಇಎಂ (KEM) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಮೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೇಷಾ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತಂಕ
ಆಯೇಷಾ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಟೈಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನಟನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿದ್ದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸತತ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟೈಗರ್ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಇವೆ.
ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಬೇರೆಯದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಂಧೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.