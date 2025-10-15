- Home
- ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ತಿಂದ ವಿಜಯಶಾಂತಿ.. ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ?
ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿ 1993-95ರ ನಡುವೆ ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ
ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಅಂತಾನೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿಜಯಶಾಂತಿ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ನಂತರ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ
1994ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸತತ ಸೋಲು ಕಂಡರು. 'ಅತ್ತಾ ಕೊಡಳ್ಳು' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು, ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಹೈಲೈಟ್
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಒಂದೇ ದಿನದ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ 'ಮನಿ ಮನಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಕಾಮಿಡಿ ಎದುರು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಕಾಯಿತು.
ಓಸೇಯ್ ರಾಮುలಮ್ಮದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್
ವಿಜಯಶಾಂತಿ 'ಮನಿ ಮನಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಇವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತ್ತು. ಯಾರನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಯ್ತು. ನಂತರ 'ಓಸೇಯ್ ರಾಮುలಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು.