ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ತೆಲುಗು ನಟ ನಾನಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಅಷ್ಟಾ ಚೆಮ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,000 ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆವರೆಗೆ: ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟ ತೆಲುಗು ನಟನ ಯಶೋಗಾಥೆ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾನಿ (Nani) ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹4,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ
ನಾನಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಘಂಟಾ ನವೀನ್ ಬಾಬು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,000 ಸಂಬಳದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದು, ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
'ಅಷ್ಟಾ ಚೆಮ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತು
ನಾನಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತದ್ದು ‘ಅಷ್ಟಾ ಚೆಮ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರಗಂಟಿ ಅವರು ನಾನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನಂತರ ‘ಅಲಾ ಮೊದಲೈಂದಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಂದು ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್!
ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾನಿ, ಇಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ, ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನೆರವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ನಾನಿ ಅವರ ಪಯಣವು ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು, ಕನಸಿನ ಬೆನ್ನತ್ತುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ.