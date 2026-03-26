ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸದ್ಯ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ್ನು '2.0 ವರ್ಷನ್' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್, ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಮ್‌ಲೈಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್‌ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ ವೃಂದಾ ಭಟ್ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅವರ ಹೊಸ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭರ್ಜರಿ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಫಿಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್‌ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

-ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ Shivoham, "ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, #KING ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

-ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್, "ಅರೆ ವಾವ್! ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಖತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

-ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

-ನಟ ಬಖ್ತಿಯಾರ್ ಇರಾನಿ, "ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಡಿ ಎರಡೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ 2.0: ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತು

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪ ತಾಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ '2.0 ವರ್ಷನ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ನಟ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 17-25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ

ಯಾವ ಕಲಾವಿದರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಹಸಿವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸದ್ಯ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.