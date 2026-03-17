ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (PMKVY) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (PMKVY)ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 15,200 ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ – ಕೇವಲ 8.45% ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ತನಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ PMKVY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15,200 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,284 ಮಂದಿ, ಅಂದರೆ 8.45% ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 8,491 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 733 ಮಂದಿ (8.63%) ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತರವಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ
2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ PMKVY ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗೋನ್ಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೂ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆ-ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆದಲ್ಲಿ PMKVY ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಣಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು
ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣವು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.