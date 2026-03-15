ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಯುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್, ನಗರದ ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೇಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪದವೀಧರರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳದ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಲವಾರು ಯುವಕರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಗರ ಜೀವನದ ನೈಜ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ X ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂಬಳವು, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು @AlfinCodes ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಂಡ ಸಂಬಳ
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವಿದ್ದು, ಮನೆಮಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ನನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನದ ನೈಜತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಬಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಯುವ ಡೆವಲಪರ್ ಗಮನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರ ಸಂಬಳದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹36,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹13,000 ರಿಂದ ₹15,000ರವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹6,000 ರಿಂದ ₹8,000ರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ, ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹೊರಹೋಗುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10,000 ರಿಂದ ₹12,000ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಣದ ಖರ್ಚುಗಳ ಪರಿಣಾಮ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆದರೂ ಉಳಿಯುವ ಉಳಿತಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ. “ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಉಳಿತಾಯ ಕೇವಲ ₹15,000 ರಿಂದ ₹20,000ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು,” ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಎದುರಿಸುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಆ ಡೆವಲಪರ್ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. “ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ,” ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದು ಸರಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ.”
ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, “ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ₹15,000 ಬಾಡಿಗೆ, ₹10,000 ದಿನಸಿ, ₹5,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ₹5,000 ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ದರೂ ಅವನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರಿದ್ದು ಅವನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟರ್, “24 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, “ನಾನು ಆರು ಅಂಕಿಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಲೇಖಕರು, “ನಿಖರವಾಗಿ. ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಮುಖ್ಯ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು, “ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯಿಗಿಂತ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.