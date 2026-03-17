ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.17): ಉದ್ಯೋಗ , ಹಣಕಾಸು, ಸಂಬಂಧಗಳ ಒತ್ತಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂಪವರ್ ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಎಂಪವರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಂಪವರ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟೂ 29,801 ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 17,102 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪವರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 18–25 ವಯಸ್ಸಿನ 6,085 ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್ನಂತಹ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
26-49 ವಯಸ್ಸಿನ 5,090 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 50 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ , 1,524 ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿತನ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ , ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕರಿಯರ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬದಲಾಗುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಸೇರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಒಣನೋಟವು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಾದ್ಯಂತದ ವಿಶಾಲ ಮಾದರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಪವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12,591 ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಜ್ಞರು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊರಗುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಪವರ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀರ್ಜಾ ಬಿರ್ಲಾ “ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ , ಉದ್ಯೋಗ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿಎಂಪವರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು . ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ , ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುಪಡೆದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು 2026ರ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.