ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಕಂಪನಿ ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಲೀಕ ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಅವರ ಸೊಸೆ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ದೀಪ್ತಿ ಚೌರಾಸಿಯಾ (40) ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವಸಂತ್ ವಿಹಾರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ನಿಂದ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ದೀಪ್ತಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ ದೀಪ್ತಿ ಕುಟುಂಬ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಪತ್ರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪ್ತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೀಪ್ತಿಯ ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
2010 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ, 14 ವರ್ಷದ ಮಗ
2010 ರಲ್ಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಮಗ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ದೀಪ್ತಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಹಾರ
ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಕಮಲಾ ಕಾಂತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲತಃ ಕಾನ್ಪುರದ ಫೀಲ್ಡ್ಖಾನಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಸುಮಾರು 40-45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಮಲಾ ಕಾಂತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಕಾನ್ಪುರದ ಕಹು ಕೋಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ನಿಂದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಈಗ ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಮಲಾ ಪಸಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಮಲಾ ಕಾಂತ್ ಕಂಪನಿ LLP ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.