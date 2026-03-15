ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದರೋಡೆಕೋರರು, ಕೇವಲ 70 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಈ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಕೇವಲ 70 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ನಡೆದಿರುವುದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದ ಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದರೋಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 19-20 ವರ್ಷದ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಗುದ್ದಲಿ ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಕದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು...
ಅವರು ಕೇವಲ 70-90 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 157 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 1.57 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯ ಬಹುತೇಕ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕದ್ದ ಹೋಂಡಾ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಇತರರು ಗಾಜಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು. ನೌಕರರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿದರು.
ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತರು
ದರೋಡೆಕೋರರು ಹಲವಾರು ಕದ್ದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಕಾರುಗಳು ಕದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದರ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ, ನಿಲುಗಡೆ ಫಲಕವನ್ನು ಮುರಿದು, ಗಂಟೆಗೆ 80 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.
19-20 ವರ್ಷದವರು
ಪೊಲೀಸರು 19 ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಬ್ರೂನೋದ 20 ವರ್ಷದ ಅಫತುಪೆಟೈಕಿ ಫಾಸಿಲಾ, ಕಾನ್ಕಾರ್ಡ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಜೋಸ್ ಹೆರಾಡಾ-ಅರಾಗಾನ್, ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟಿನೊ (19, ಕಾನ್ಕಾರ್ಡ್), ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಡೊನೆಗನ್ (19, ಫೇರ್ಫೀಲ್ಡ್) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳೂ ಇವೆ. ಉಳಿದವರು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಡಿದಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಆಭರಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದರೋಡೆಕೋರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, 3-5 ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.