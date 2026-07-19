ಕೇರಳದ ರಂಜೀಶ್ ಎಂಬುವವರು, ಪತ್ನಿ ತೊರೆದು ಹೋದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಪ್ರಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಕುಮಳಿ ಮೂಲದ 38 ವರ್ಷದ ರಂಜೀಶ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವು ಇದೀಗ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಂಜೀಶ್ ಅವರಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜೀಶ್ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿದ ಪತ್ನಿಯು ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಗುವಿನ ಪಾಲನಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ದೂರಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ರಂಜೀಶ್ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!
ಈ ಘಟನೆಯು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತೀರ್ಪುಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ ತಂದೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.