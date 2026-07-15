ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಸ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಸಿ, ಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿಗಿಂತಲೂ ಕಳ್ಳಿಯರ ಹಾವಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಸ್ ರಶ್ ಇದ್ದರಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌಟ್ ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಿಯರ ಕೈಚಳಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರ್ಸ್ ಎಗರಿಸಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡ ಕಳ್ಳಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರ್ KA-57 F 6331 ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸ್ ರಶ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಈ ಕಳ್ಳಿ, ಆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬಳಿಕ, ಬೇರೆಯವರ ಪರ್ಸ್ ಕದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು, ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೇ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳಿ
ಕೊನೆಗೆ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳುವು ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ನ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಮಾಯಕಿಯಂತೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಕಳ್ಳಿ, ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಏನೂ ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೂಡಲೇ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಎಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆ
ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನವಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.