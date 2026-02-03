A wife was arrested for murdering her husband: ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ, ಜೋಡಿಯೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದ ಜಗಳ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆದ ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೊ*ಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸುಮನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜನಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕವಿತಾ (29), ಆಕೆಯ ಲವ್ವರ್ ರಿಯಾವುಲ್ (30) ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊ*ಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಸುಮನ್ಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ರಿಯಾವುಲ್ ನಡುವಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಲವ್ವರ್ ಸುಮನ್ ಅವರನ್ನು ಕೊ*ಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕೊ*ಲೆ ನಡೆದ ರೀತಿ
ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಸುಮನ್ ಅವರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಇವರ ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರದು ಎಂದು ಮುಖವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮನ್ ಕಾಣೆಯಾದರು ಎಂದು ಅವರ ಸಹೋದರ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಮಾತ್ರ ಸುಮನ್ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮನ್ ಪತ್ನಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಎನ್ನೋದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.