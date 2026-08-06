ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೈಕ್ ಡೈಲಾಗ್‌ನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024-25ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

'ಜಬ್ ತಕ್ ಖೇಲೇಗಾ ನಹಿ...' ರೋಹಿತ್ ವೈರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ನೆನೆದ ಜೈಸ್ವಾಲ್!

ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಗಿಸುವ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದ ವೈರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಡೈಲಾಗ್!

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"ಜಬ್ ತಕ್ ಖೇಲೇಗಾ ನಹಿ, ತಬ್ ತಕ್ ಉತ್ನೇಕಾ ನಹಿ" ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 2024-25ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಶಾಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದರು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ಟಂಪ್ ಮೈಕ್ ಮೂಲಕ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

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"ಅಬೆ ಜಸ್ಸು... ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ನೀಚೆ ಬೈಠ್ ಕೆ ರಾ... ಜಬ್ ತಕ್ ಖೇಲೇಗಾ ನಹಿ, ತಬ್ ತಕ್ ಉತ್ನೇಕಾ ನಹಿ!"

ಈ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದನ್ನೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು!

ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸಾಧನೆ!

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 29 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,535 ರನ್, 7 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಸರಾಸರಿ 48.75 ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರನ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಬಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.