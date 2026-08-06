ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ತಾರೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಭೇಟಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮುಂಬೈ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ವಿರಾಮ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಏನಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಿಲಕ್ ಅವರು ಅಮೃತಾ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್..!
ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 47 ವರ್ಷದ ಅಮೃತಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಮೃತಾ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದಲೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಿದ್ದಂತೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಇವರು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.