ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಖಲೆಯ 720 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾಗೊಂಡಿದ್ದು, 2027ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಭಾರತದ ಆಸೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್(ನ.23): 2027ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಭಾರತದ ಆಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಭಾರತ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 1968ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವ ಭಾರತದ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡ್ರಾಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದೆ.
2009ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಡವಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 246 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 94 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ 680 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿಸಲು ನೆರವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 70 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 368 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಯ 720 ರನ್
ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 720 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಏಳು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅಗ್ರ ಐದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 135 ರನ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 128 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 98, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 85, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 80 ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆಯಾಟವೂ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
43 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಜೋಡಿ
720 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಬಳಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 43 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 120 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. WTC 2027ರ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.