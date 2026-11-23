ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ, ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಬಂದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಗುವುದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಪಂದ್ಯ ನೋಡುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಹುಡುಗರನ್ನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೂವರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಸಹ ನಕ್ಕರು. ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೀವಸೆಲೆ!ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ 'ಪುನರುಜ್ಜೀವನ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಈ ಪ್ರವಾಸದಿಂದಲೇ ಮಂಡಳಿಯು NZ$10 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
26,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ!
ಈ ಸರಣಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026 ರ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 26,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು, ಇದು ಮೈದಾನದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.