ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 48 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಲಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಹಾ(ನ.23): ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 48 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 314 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ, ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 129 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 112 ರನ್ಗಳ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಶಹಬಾಜ್ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ತಿಲಕ್ 149 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೋರಾಟವೂ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಎ 265 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 48 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜತೆಯಾಟ ಮೂಡಿಬರದಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಲು ಕಂಡೆವು ಎಂದು ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಹಬಾಜ್ ಇನ್ನೆರಡು ಓವರ್ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು!
ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಔಟಾದ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ರನ್ಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಹಬಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇನ್ನೆರಡು ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಲಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, “ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೀತಿಯೂ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಹಬಾಜ್ ನನಗೆ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಶಹಬಾಜ್ ಔಟಾದರು. ಅವರು ಇನ್ನೆರಡು ಓವರ್ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ; ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ವಿಫಲ
ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೂ ತಿಲಕ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
“ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 47ನೇ ಅಥವಾ 48ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು” ಎಂದು ತಿಲಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶತಕಕ್ಕಿಂತ ತಂಡದ ಗೆಲುವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ತಿಲಕ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. “ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದು. ನಾನು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು” ಎಂದು ತಿಲಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ 313 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ 313 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಸನ್ ನವಾಜ್ 79 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಜ್ ಸದಾಕತ್ 59 ರನ್ ಹಾಗೂ ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 48 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು ಮೂಡಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.