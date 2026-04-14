ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ತನ್ನ 70,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉಂಗುರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 'ರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್' ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು 'ರೀಲ್ಸ್' (Instagram Reels) ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಒಂದು ರೀಲ್ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ತನ್ನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ!
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮಧು ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಭವ್ಯ ನೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್' (Ring Trend) ಎಂಬುದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಂಗುರವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧು ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತನ್ನ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಕೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉಂಗುರವು ದುಂಡಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಯುವತಿ:
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಧು ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 'ನಾನು 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಉಂಗುರ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಉಂಗುರ ಸಿಕ್ಕರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಯುವತಿಯ ಅತಿಯಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. '70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಂತಹ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?' ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೇಡಂ, 70 ಸಾವಿರ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ!' ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಮುಂದಿನ ಸಲ ಉಂಗುರ ಎಸೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಎಸೆಯಿರಿ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.