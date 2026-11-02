ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಮಿರ್, ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಮಿರ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಮಿರ್? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವದಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಮಿರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಮಿರ್ ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವ. ಆದರೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನತ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಮಿರ್ ಚಿತ್ತ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಮಿರ್ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಆಟಗಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಆಮಿರ್ಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ.
34 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಮಿರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಆಟಗಾರರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವವೇ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ?
2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಆಮಿರ್ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಜರ್ ಮಹಮೂದ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಮಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಆಮಿರ್, ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 2027ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಆಮಿರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಹರಾಜಿನ ಅರ್ಹತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಆಮಿರ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವೇ?
ಆಮಿರ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಷ್ಟೇ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಯಾವ ತಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.