ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ 22 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.21): ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕರಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ, “ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರೋಚಕ 3 ರನ್ ಜಯ
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಶುಭಾ ಸತೀಶ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 149 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರೂ, 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 146 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 3 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮಿಂಚಿದರು. ರಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಅವರು, 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್: ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆರಗು ನೀಡಿತು. 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ 21 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅವರು 12ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 10.64ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಫಿನಿಷರ್ ಪಾತ್ರ: 154 ರನ್
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ತಂಡದ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 200ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 71 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು, 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರ ಈ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಗುರಿ
ಇದೀಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ತವರಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ತವರಿನ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ರೇಯಾಂಕ, ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.