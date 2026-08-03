ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 233 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 15 ಬೌಂಡರಿ, 25 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತಸರ ತಂಡವನ್ನು 533 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇದೀಗ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ ಅವರು ಟಾರ್ನ್ ತರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 233 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
15 ಬೌಂಡರಿ, 25 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ!
25 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 15 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 256.04ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
305 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಯಾಟ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಚೌಧರಿ ಅಮೃತಸರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 305 ರನ್ಗಳ ಭಾರೀ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿತು. ಅಭಯ್ ಚೌಧರಿ 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್ 25ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು.
533 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಅಮೃತಸರ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಮೃತಸರ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 533 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದು, ಅವರು 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಟೀಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1, 8 ಹಾಗೂ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ದ್ವಿಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.