2008ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ನ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 104 ಪಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪಯಣದ ರೋಚಕ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.27): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ಆಟಗಾರರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಟ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೊಹ್ಲಿ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ₹21 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 104 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು, ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
2008ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವ ಕೊಹ್ಲಿ
2008ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ (ಈಗಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂಡ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಾದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
2011ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಏರಿಕೆ
ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 718 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ 2011ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2011ರ ಐಪಿಎಲ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಭಾವನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. 2011ರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸುಮಾರು ₹8.16 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೀಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 40% ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕನಾಗುವವರೆಗೆ
2013ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. 2011ರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ 550ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು.
2014ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ₹12.5 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
2016ರಲ್ಲಿ 973 ರನ್: ಕೊಹ್ಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೀಸನ್
2016ರ ಐಪಿಎಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 973 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಟ್ರೋಫಿ ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 973 ರನ್ಗಳ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
2018ರಲ್ಲಿ ₹17 ಕೋಟಿ: ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ರೀಟೈನ್ಡ್ ಆಟಗಾರ
2018ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ₹15 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹17 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
2021ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸಂಬಳ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೊಹ್ಲಿ
2021ರ ಸೀಸನ್ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಹರಾಜಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ ₹17 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ತಂಡದ ಹರಾಜು ಪರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2025ರಲ್ಲಿ ₹21 ಕೋಟಿ: ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ₹21 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಕನಸೂ ನನಸಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
2008ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳದ ಏರಿಕೆ
2008ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ₹21 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 104 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸಂಬಳದ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಆಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು
2026ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 283 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9,336 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ 7,000, 8,000 ಮತ್ತು 9,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದು. ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಮತ್ತು ₹21 ಕೋಟಿಯ ಸಂಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂಟು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.