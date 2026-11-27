14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ವೈಭವ್ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಟ್ನಾ(ನ.27): ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್, 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ವೈಭವ್ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಜಾತಕದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2027ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ 25ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ವೈಭವ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ, ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರವಿದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು-ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಆರನೇ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ವೃತ್ತಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರೀಡೆಯಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪಾತ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವ ಐದು ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಯೋಗವನ್ನು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಂಗತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ದಶೆ?
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯ ಮಹಾದಶೆ, ಶುಕ್ರ ಅಂತರ್ದಶೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಪ್ರತ್ಯಂತರ್ದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ, ಬುಧನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ದಶೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೈಭವ್ ಅವರ ಶತಕದಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ವೈಭವ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಾದಶೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಹು ಅಂತರ್ದಶೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿ 2028ರ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 25, 2027: ವೈಭವ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅವಧಿ?
2027ರ ಆರಂಭವು ವೈಭವ್ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2027ರ ಜನವರಿ 24ರಿಂದ ಗುರು ಪ್ರತ್ಯಂತರ್ದಶೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಮರುದಿನ, ಜನವರಿ 25ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರುನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವೈಭವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವಾದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಜನವರಿ 25ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
IPL 2027: ವೈಭವ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ?
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ವೈಭವ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ, ಬಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಪಂದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಆಡುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.
2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಜುಲೈ 2ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರ-ರಾಹು ಗ್ರಹದಶೆಯೊಳಗೆ ಶನಿ ಪ್ರತ್ಯಂತರ್ದಶೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿಯ ನೀಚ ರಾಶಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಅಷ್ಟಕವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ 26 ಅಂಕಗಳಿದ್ದು, ಶನಿಯ ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ತಾಜಿಕ ವರ್ಷಫಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಹದಶೆಗಳನ್ನು ಬುಧ ಮತ್ತು ಕೇತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿಯು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನೇ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಖಚಿತ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳಿದರೂ, ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.
ಜನ್ಮ ಜಾತಕ, ವರ್ಷಫಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಗೋಚಾರದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಆಗಿರಲಿದೆ.