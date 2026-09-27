ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 15000 ರನ್ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 285 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಅತಿ ವೇಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲೈಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ರನ್ ಮಷಿನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 59 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 15000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ; ಕೊಹ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹಾ ರನ್ ಬೇಟೆ!
ಈ ಹಿಂದೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 15000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ದಾಖಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಚಿನ್ ಅವರು 356 ಪಂದ್ಯಗಳ 344 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 285 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 15000 ಏಕದಿನ ರನ್ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ರಾಜ ಕೊಹ್ಲಿ: ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಶತಕಗಳ ಅದ್ಭುತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಈ 15000 ರನ್ಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 58ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 54 ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ 79 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 65ರ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
15000 ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್!
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (18,426 ರನ್) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (14,234 ರನ್ ದಾಟಿ ಒಟ್ಟು 14,234 ರನ್ - ಆದರೆ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 15000 ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಸಚಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದು). ಸದ್ಯ ಕೊಹ್ಲಿ **15000 ರನ್** ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ವೀರ: ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಸಚಿನ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರನ್!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಯುಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಹ್ಲಿ 15000 ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 18,426 ಏಕದಿನ ರನ್ಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುರಿಯುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.