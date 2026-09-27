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ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡತಿ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡತಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

cricket-sports Sep 27 2026
Author: Ganesh Mabla Gowda Image Credits:instagram
Kannada

ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು..

ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನನಗೂ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 🥹🇮🇳🥇 ಎಂದು ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Shreyanka patil
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ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪು

ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಶೈಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ತಯಾರಿಲಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಶೈಲಿಯ ಕಡು ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೇಜರ್ ಅದಾಗಿದೆ.

Image credits: Shreyanka patil
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ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 147 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.

Image credits: Shreyanka patil

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