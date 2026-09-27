ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆರಂಭಿಕರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 135 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸ ಈಗ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹರಿದು ಮುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ, ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 135 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ (Partnership) ನೀಡಿದರು. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು 1988 ರ ನಂತರ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಗಳಿಸಿದ 3 ನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ (3rd Highest Opening Partnership) ಜೊತೆಯಾಟ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರಿತು. ಕ್ಯಾರಿಬಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸುಮಾರು 20 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿದರು.
ಗಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಯಾರಿಗೂ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ 'ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಂಡರ್'!
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ (Captaincy Tactics) ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ (Bowling Rotation) ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರನ್ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Strategy) ಬದಲಾಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಗಿಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದರಾದರೂ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸದೆ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು 15 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ (Wasted 15 Overs), ಪಂದ್ಯದ 'ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್' (Drinks Break) ನಂತರಷ್ಟೇ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ನೀಡಿದರು.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ತಂದ 'ಮಿಡಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ' (Middle-Overs Breakthrough)!
ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಟಾಪ್-ಎಡ್ಜ್ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್/ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ 135 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ (Attacking Bowling Option) ಆದ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಡಲ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ತರಹದ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ನನ್ನು 15 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟದ್ದು ಗಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಳಪೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.